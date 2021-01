Sportwagenbouwer Joop Donkervoort wil niet achter de geraniums

Donkervoort: "Er zat nog veel meer in het vat. Daarop vooruitlopend waren we naar een grotere vestiging in Lelystad verhuisd." Maar toen de topman van Audi een andere baan kreeg, kwam alles op losse schroeven te staan. "Zijn opvolger Martin Winterkorn had niets met de samenwerking", herinnert Donkervoort zich.

"Ze zaten vast aan de bestaande contracten, maar de verdere ontwikkelingen gingen niet door. Zo werd bijvoorbeeld de D20 die we samen hadden ontwikkeld, geschrapt. Daardoor wilden banken en investeerders ineens hun geld terug. Het was een heel zware periode. Pas rond 2008 konden we de laatste schuld afbetalen, en kwamen we weer op eigen benen."