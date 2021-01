Ontslag onhandelbare IT-medewerker die baas tartte kost bedrijf 73.000 euro

Voor de rechter betoogde de werknemer dat er geen reden was om hem te ontslaan. Volgens hem zouden het afleggen van de eed en volgen van opleidingen voor hem onnodig zijn geweest.

'Geen reden ontslag'

Hij ontkende dat hij weigerde taken uit te voeren of te laat met zijn werk begon. Als hij later inlogde, was dat omdat hij had overlegd met collega's, of technische opstartproblemen had. Ook ontkende de man in de discussie over zijn salarisverhoging een dwingende toon te hebben aangeslagen.