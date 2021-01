Huizenprijzen stijgen ondanks corona 'ongekend hard': +11,6 procent

Ondanks de coronacrisis blijft de huizenmarkt behoorlijk oververhit, blijkt uit de jongste cijfers van makelaarsvereniging NVM. De makelaars constateren voor het tweede kwartaal een prijsstijging van meer dan 11 procent. "Ongekend", aldus de NVM.

Afkoelen

Wie hoopte dat corona de boel een beetje zou laten afkoelen vist achter het net. Overbieden en snel beslissen blijft aan de orde van de dag. Bij bijna 60 procent van de huizen wordt meer betaald dan de vraagprijs en gemiddeld staat een huis minder dan zo'n vier weken te koop.

De 'krapte-indicator', die aangeeft of huizenzoekers veel te kiezen hebben, is bijzonder laag: 1,9. Dat betekent dat kopers de keuze hebben uit minder dan twee woningen.

Een belangrijkste reden van de almaar stijgende huizenprijzen blijft het achterblijvende aanbod. De makelaars uiten opnieuw zorgen over de nieuwbouw. De zogeheten 'ontwikkelsnelheid' - de tijd tussen de eerste plannen op papier zetten en de oplevering - gaat omlaag, vanwege thuiswerkende projectontwikkelaars en gemeenteambtenaren. Dat vertraagt de besluitvorming.

Andere voorkeuren

Bovendien is het niet altijd het juiste type woning, dat nieuw gebouwd wordt. De NVM merkt dat er nog veel appartementen in de binnenstad worden gebouwd, maar dat kopers andere voorkeuren hebben. Een 'gewone' eengezinswoning met een tuintje. Op de grond dus, niet in de lucht.

"Wij zeggen steeds tegen gemeenten: let op wat mensen willen hebben en bouw die woningen. Die raak je snel kwijt en dan gaan de prijzen ook dalen. Hoe meer aanbod, hoe lager de prijs gaat worden de komende jaren. Dat zou voor iedereen goed zijn", aldus NVM-voorzitter Onno Hoes

Hardenberg en Zutphen

De sterkste stijging was in de gemeenten Hardenberg (Overijssel) en Zuthpen (Gelderland). Daar stegen de huizenprijzen met respectievelijk met 21,7 procent en 20,5 procent.

In Amsterdam was de stijging veel kleiner: een plus van 3,4 procent. In de andere grote steden in de Randstad ligt die tussen de 12 en 15 procent.