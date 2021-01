Ontslag voor bekende Coolblue-installateur die keel collega dichtkneep

Geen ontslagvergoeding

Coolblue hoeft de installateur geen transitie- of andere ontslagvergoedingen te betalen. Of het ontslag van de werknemer nu ook betekent dat Coolblue de beeltenis van de man van de bedrijfsbussen af haalt, is onbekend. De webwinkel kon vanochtend nog niet zeggen wat ze met die afbeeldingen wil doen.

De advocaat van de ontslagen werknemer was vanochtend onbereikbaar voor commentaar, waardoor evenmin duidelijk is of de man zelf wil dat zijn beeltenis van de bussen wordt verwijderd.