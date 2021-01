Eigenaar Harley-Davidson moet deel uitkering terugbetalen

Uit de Harley-uitspraak blijkt dat de strenge regels voor bijstandsgerechtigden niet alleen van toepassing zijn op inkomsten en vermogen, maar ook op waardevolle bezittingen. Daarbij gelden twee uitgangspunten, legt hoogleraar Sociaalzekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Gijsbert Vonk uit.

"In de eerste plaats de vraag, hoe het kan dat iemand met een bijstandsuitkering in een dure auto of iets dergelijks rijdt. Je zou dan heel bot kunnen zeggen: dan is die dure auto betaald van belastinggeld", aldus de hoogleraar.

"En het tweede uitgangspunt is dat iemand eerst zijn of haar waardevolle spullen te gelde moet maken, voordat er aanspraak kan worden gemaakt op bijstand."