Ontslag na uitmaken leidinggevende voor 'fucking dictator'

De 30-jarige man werkte sinds de zomer van 2018 bij een Noord-Hollandse drukkerij die is gespecialiseerd in groot formaat reclamedrukwerk. Eind 2019 kreeg hij knallende ruzie met zijn leidinggevende.

'Idioot'

De man had toestemming om even snel voor zijn auto naar de garage te gaan. Maar toen zijn printmachine langer onbemand bleef, bleek dat hij niet alleen naar het autobedrijf was. De man was samen met zijn vriendin zijn spullen aan het sorteren die hij had opgeslagen bij het bedrijf.