Onterecht ontslag van vuilnisman die wiet voor eigen gebruik kweekte

De vuilnisman werkte ruim achttien jaar voor de fusiegemeente ABG, die bestaat uit Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilzen en Rijen. Tijdens huiszoekingen na onregelmatigheden in het energieverbruik vond de politie in 2019 enkele hennepstekjes en wat ongedroogde hennep bij de man, in zijn tuin en op zolder.

Strafontslag

Voor zijn werkgever was het genoeg om de man te schorsen, en na een onderzoek te ontslaan. Volgens de fusiegemeente hanteert ze een zero-tolerancebeleid, en had de vuilnisman daarvan op de hoogte moeten zijn.