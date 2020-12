Dit is de top-10 meest spraakmakende ontslagzaken in 2020

6. Spugende en scheldende chauffeur

Agressie op de werkvloer is nooit een goed idee. Ook daarvan waren er dit jaar weer enkele voorbeelden. Een werknemer van het restaurant van Ikea kon haar spullen pakken, nadat ze met een collega slaags was geraakt binnen gehoorsafstand van klanten.

Maar nog bonter maakte een vrachtwagenchauffeur van transportbedrijf Post-Kogeko het. Hij moest vertrekken nadat hij een collega had uitgescholden, bedreigd en in zijn gezicht had gespuugd. "Spugen en schelden zijn binnen een arbeidsverhouding en in het maatschappelijk verkeer volstrekt onaanvaardbaar", oordeelde de Rotterdamse kantonrechter.