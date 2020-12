Ontslag voor verpleegkundige die pijnstillers van patiënten slikte

Volgens haar was zij inmiddels ook bij een huisarts onder behandeling, die haar goed werkende antidepressiva had voorgeschreven. Later zei zij de pijnstillers ook te hebben gebruikt tegen rugpijn.

Zorgverlening onder invloed

De ouderenzorginstelling besloot om de vrouw op staande voet te ontslaan wegens diefstal, het innemen van medicijnen die toebehoren aan bewoners en het verlenen van zorg onder invloed van een opiaat.

De verpleegkundige stapte daarop naar de rechter. Volgens de vrouw had de zorginstelling haar niet aan de dijk mogen zetten, onder meer gezien haar leeftijd en het lange dienstverband. Ook zou het wegnemen van de medicatie niet ernstig genoeg zijn voor de zwaarste arbeidsrechtelijke maatregel van ontslag op staande voet.