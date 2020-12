Uitslaper kan fluiten naar geëiste ontslagpremie van 50.000 euro

Nadat de chauffeur zich op 23 juni van dit jaar opnieuw versliep, volgde weer een pittig gesprek. Daarin stelde de man moeite te hebben met de wisselende werktijden, ook in het weekend en 's avonds. De werkgever suggereerde daarop dat hij meer structuur in zijn leven moest brengen, of anders kon worden ontslagen.

Alweer verslapen

De man bleef echter te laat komen. Toen dat op 30 juli opnieuw gebeurde, benadrukte zijn werkgever nog maar eens dat klanten daar hinder van hadden, waardoor het bedrijf ze kon verliezen.

"Zeker in deze economisch moeilijke tijd kunnen we dat er niet bij hebben. Het lijkt er op dat je het niet heel serieus neemt, gezien je je nu alweer verslapen hebt. We verwachten van je dat je je gedrag aanpast."