32 jaar in dienst: ontslagen wegens privéritjes met dienstauto

Volgens de rechtbank en de CRvB is de maatregel 'niet onevenredig met de aard en de ernst van het wangedrag'. De militair was volgens de rechters gezien de bijeenkomst in januari 'een gewaarschuwd man'. De situatie met de drie collega's vonden zij onvergelijkbaar.

Het lange dienstverband werkte in dit geval in het nadeel van de man. "Van militairen wordt een hoge mate van professionaliteit verwacht en daarbij hoort het geven van het juiste voorbeeld", schrijft de CRvB. "Dit geldt in het bijzonder voor een officier met een staat van dienst van meer dan 32 jaar."