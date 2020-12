28.000 euro voor rokende werknemer na onterecht ontslag

Volg eigen beleid

Advocaat Jan Soentjens van de monteur is tevreden over de uitspraak. Volgens hem kunnen werkgevers lering uit de zaak trekken. "Als het gaat om ongewenst gedrag, zoals roken, of ongewenst gebruik van het internet, maar ook controles op het gebruik van alcohol of drugs, is het verstandig om hun eigen beleid goed vast te leggen."

Dat beleid moet uiteraard voldoen aan allerlei vereisten, tekent de advocaat aan. "Zoals instemming van de ondernemingsraad, indien aanwezig. En werkgevers moeten zich bovendien aan hun eigen beleid houden."