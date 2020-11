Onterecht ontslag McDonald's na nuttigen kipnuggets

Bovendien was de vrouw in 2018 al eens gewaarschuwd na het drinken van een milkshake. Wat ten slotte ook in haar nadeel kon meewegen, was dat zij uiteindelijk uit eigen beweging was opgestapt.

Verkeerde been

Toch kreeg de personeelstrainer in dit geval gelijk. Volgens de kantonrechter bracht McDonald's de vrouw namelijk 'ten onrechte in de waan' dat zij makkelijk ontslagen kon worden, omdat de hamburgerketen een zerotolerancebeleid hanteerde.

Daarmee zette de werkgever haar op het verkeerde been, vindt de rechter. In een eerdere waarschuwingsbrief uit 2018 schreef McDonald's namelijk dat er pas mogelijk ontslag kon volgen na drie waarschuwingen.