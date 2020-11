SVB-medewerkster verliest baan en WW na 'gluren bij de buren'

Daarmee nam de vrouw echter geen genoegen. Om haar ontslag aan te vechten, stapte zij naar de rechter. En met succes, want in 2017 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat de SVB de vrouw niet op staande voet had mogen ontslaan.

SVB medeschuldig

Het hof geloofde overigens niet dat de vrouw onderzoek deed naar fraude in haar buurt, maar achtte het waarschijnlijk dat zij uit 'pure nieuwsgierigheid' had gehandeld. Bovendien zou eigen onderzoek de inzage in de buurtgegevens niet gerechtvaardigd hebben.

Maar hoewel de vrouw zich volgens het hof ernstig had misdragen, was haar werkgever ook deels verantwoordelijk voor de privacy-schendingen. Volgens het hof had de SVB haar medewerkers beter moeten begeleiden bij de omgang met vertrouwelijke gegevens.