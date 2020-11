Bedrijf mag niet eisen dat personeel eerder op werk is

Betaling 6000 euro

Omdat de kantonrechter het ontslag nietig verklaarde, moet Dimass de vrouw haar salaris over september en oktober betalen, plus cursuskosten, een ontslagvergoeding en juridische kosten. In totaal ontvangt zij bijna 6000 euro. De vrouw heeft inmiddels elders ander werk gevonden.

Dimass-directeur Peter Walraven maakt zich niet druk over de verloren zaak. "Wij wilden om meerdere redenen van die werkneemster af. Zij had voor 13.000 euro schade gereden in het magazijn en al zo'n zeven laptops versleten. Maar omdat dat geen reden voor ontslag is, zochten wij een stok om de hond mee te slaan."