'Zieke' leraar die elders werkte, moet 36.000 euro terugbetalen

Voor de kantonrechter stelde de leraar dat Esprit helemaal geen recht heeft op de geëiste terugbetalingen. Hij vindt dat de werkzaamheden voor de andere school plaatsvonden in het deel van de werkweek dat hij niet op de loonlijst van Esprit stond.

Ook benadrukt de leraar dat het onvergelijkbaar werk betrof, omdat hij in zijn tweede baan niet hoefde samen te werken. Ten slotte stelt de man dat Esprit had kunnen weten dat hij elders aan de slag was, omdat hij dit tegen de bedrijfsarts had gezegd.

In plaats van salaris terug te betalen, vindt de man dat hij juist recht heeft op ontslagvergoedingen.