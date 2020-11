Medewerker stal 75.000 euro aan pensioengeld van horecapersoneel

De rechtbank Den Haag veroordeelde de man vrijdag tot de celstraf en een schadevergoeding. Het is overigens niet duidelijk of de man zijn straf daadwerkelijk zal uitzitten. Uit de uitspraak blijkt dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, vaak in België verblijft en 'om die reden niet zonder meer vindbaar is'.

Horecapensioenen

De man werkte tot maart 2018 bij het Pensioenfonds Horeca & Catering in Zoetermeer. Uit een onderzoek door een recherchebedrijf bleek dat hij in een periode van bijna een jaar voorafgaande aan zijn vertrek elf keer pensioentegoeden van fondsdeelnemers had gestolen.