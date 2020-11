Ikea mag knokkende medewerkster bistro ontslaan

De vrouw werkte sinds zomer vorig jaar twaalf uur per week in de Ikea in Barendrecht, tegen een maandsalaris van 566 euro.

Op een avond in juni kreeg zij tijdens schoonmaakwerkzaamheden in de 'Swedish Food Market & Bistro' woorden met een collega, die iets over haar zus zou hebben gezegd. Daarop raakten de twee vrouwen slaags, waarbij over en weer rake klappen vielen.

Bezemsteel in oog

Volgens haar collega zou de vrouw vuil schoonmaakwater op haar hebben gegooid, met de vlakke hand in haar gezicht hebben geslagen en een bezemsteel in haar oog hebben geduwd. De vrouw zei op haar beurt door haar collega aan de haren te zijn getrokken, en op het hoofd te zijn geslagen.