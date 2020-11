Taakstraf voor sjoemelchauffeur die 3700 euro rekende voor ritje

De sjoemelchauffeur liep in het voorjaar van 2016 al tegen de lamp, maar moest uiteindelijk vier jaar wachten op de uitspraak in zijn zaak. Die vertraging, waarvoor geen reden was, leverde de man aanzienlijke strafverlichting op.

Schaamteloos

In een periode van enkele maanden kwamen bij de politie drie aangiften binnen van klanten die door de taxichauffeur bij ritten vanaf Schiphol bijna of daadwerkelijk waren opgelicht.