Corporatieman ritselde sociale huurwoningen voor hennepplantages

Nadat de woningcorporatie in mei een anonieme tip binnenkreeg, waarin de man werd genoemd als degene die woningzoekenden tegen betaling aan een sociale huurwoning hielp, liet Woonpunt een onderzoek starten door Hoffmann Bedrijfsrecherche.

Toen bleek al snel dat er méér aan de hand was. Tijdens een verhoor in het kader van het onderzoek gaf de man namelijk toe dat hij vijf woningen had geregeld, terwijl hij wist dat die gebruikt zouden worden voor hennepteelt.

Duizenden euro's

In ruil daarvoor deelde de corporatiemedewerker mee in de opbrengst van de oogsten. Dat leverde hem naar eigen zeggen enkele honderden tot 1000 euro per woning per oogst op.

In totaal streek hij in 2017 en 2018 zo jaarlijks duizenden euro's op, die hij besteedde aan privézaken. De man noemde het aannemen van het geld 'makkelijk, maar dom'.