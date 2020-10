Ex-advocaat Robert Moszkowicz verliest hoger beroep tegen faillissement

Moszkowicz werd eind juli persoonlijk failliet verklaard als gevolg van een conflict met zijn voormalige woningverhuurder. Volgens de verhuurder was sprake van een huurschuld van 17.500 euro. De jurist zei dat hij was gestopt met betalen, omdat de huisbaas gebreken aan zijn woning niet repareerde.

Nadat hij failliet werd verklaard, ging de voormalig advocaat meteen in hoger beroep. "Dit had nooit mogen gebeuren", zei hij in augustus in zakenkrant het FD. Uit een niet eerder opgemerkte uitspraak van het gerechtshof in Arnhem blijkt nu dat hij die zaak eind vorige maand heeft verloren.