Ontslag topvrouw kost waterbedrijf PWN ruim 200.000 euro

Drinkwaterbedrijf PWN moet diep in de buidel tasten om van zijn voormalige topvrouw af te komen. Het ontslag kost het bedrijf, dat in handen is van de provincie Noord-Holland, zo'n 216.000 euro. Dat is bijna drie keer zoveel als de maximale ontslagvergoeding onder de Wet Normering Topinkomens.

Joke Cuperus trad eind 2015 aan als directievoorzitter van PWN. Dat bedrijf zuivert oppervlaktewater tot drinkwater, en levert dit aan ruim 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Noord-Holland. Maar na conflicten in de top, ontevredenheid op de werkvloer, discussies rond de drinkwatervoorziening en een in de loop van 2019 steeds verder verzuurde verhouding met de provincie en de commissarissen, werd zij in februari ontslagen. Exorbitante vertrekpremies Vervolgens stapte het waterbedrijf naar de rechter, om de arbeidsovereenkomst met de topvrouw formeel te kunnen ontbinden. Daarvoor wilde PWN inclusief loondoorbetaling maximaal 75.000 euro betalen, het plafond onder de Wet Normering Topinkomens (WNT). Die wet moet exorbitante salarissen en vertrekpremies bij (semi-)publieke instellingen voorkomen. Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de Haarlemse rechtbank blijkt dat PWN de arbeidsovereenkomst met Cuperus mag ontbinden. Volgens de rechter is de arbeidsverhouding zo ernstig verstoord, dat het drinkwaterbedrijf haar niet in dienst kan houden. Royale vertrekregeling Wel heeft de ex-directeur recht op een ontslagregeling, die veel royaler is dan het plafond voor vertrekpremies uit de Wet Normering Topinkomens. Tijdens de rechtszaak bleek namelijk dat zij bij haar aanstelling een opzegtermijn van 12 maanden had bedongen. De rechter vindt dat die termijn nagekomen moet worden. Dat betekent dat het drinkwaterbedrijf de voormalige topvrouw moet doorbetalen tot april 2021. Drie maanden later gaat zij overigens met pensioen. Prijskaartje De loondoorbetaling kost PWN, vanaf het moment van de op non-actiefstelling, bijna 192.000 euro. Daarbovenop moet het drinkwaterbedrijf Cuperus ook een transitievergoeding betalen, van ruim 25.000 euro. Daarmee komt het totale prijskaartje van het ontslag op 216.000 euro, ofwel bijna drie keer zoveel als het WNT-maximum. Geen hoger beroep De advocaat van Cuperus, Gina Hensen, zegt niet uitgebreid op de zaak te kunnen ingaan. "Mijn cliënt was het niet eens met haar ontslag, en de rechtbank heeft nu geoordeeld dat PWN haar tot april moet doorbetalen. De rechter is daarbij niet gehouden aan de WNT." Een woordvoerster van PWN laat weten dat het drinkwaterbedrijf zich neerlegt bij de uitspraak van de rechter, en niet in hoger beroep gaat. "Inhoudelijk willen we niet verder op de zaak ingaan."