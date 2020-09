De Volkskrant mag recensent ontslaan die loog over benadering schrijfsters

Ontslagprocedure

De Volkskrant zette Peters dit voorjaar op non-actief, en stapte na een vervolgonderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche naar de rechter om hem te kunnen ontslaan. Daarmee gaat de Amsterdamse kantonrechter nu akkoord.

De kantonrechter benadrukt dat er van fysieke toenadering door Peters geen sprake was, en evenmin van insinuaties in die richting. Wel vindt de rechter dat hij als nationaal bekend recensent van een grote krant had moeten weten dat terughoudendheid in zijn relaties met de schrijfsters vereist was.

Machtige recensent

Ook had hij moeten weten dat zijn uitgever zijn gedrag ontoelaatbaar zou vinden. In het vervolgonderzoek gaven verschillende schrijfsters aan in het contact termen als 'lieve' te hebben overgenomen, omdat zij de relatie met een machtige recensent niet wilden beschadigen.