Ferry de Kok, van onderwereldfiguur tot succesvol paparazzo

Paparazzo

Wel wil hij iets zeggen over de manier waarop hij van bekende in de onderwereld uiteindelijk een succesvol paparazzo werd. Want zijn achtergrond is bijzonder.

De bijna 55-jarige De Kok groeide op in Amsterdam en was in zijn jeugd een niet onverdienstelijk ijshockeyer. Maar hij raakte ook bevriend met jongens die later uitgroeiden tot kopstukken in de onderwereld, zoals Mink Kok. Zo raakte hij bij dat wereldje betrokken.