Studenten lopen studievertraging op door groot tekort aan stageplekken

Twee keer stageplek door de neus geboord

Vierdejaars student mbo verpleegkunde Maud Adriaans kan er ook over meepraten. Tot twee keer toe zag ze een buitenlandstage in de zorg niet doorgaan.

Zo zou ze in april naar de Filipijnen gaan, om daar te helpen in arme wijken. Maar de school durfde het niet aan en uiteindelijk ging de stageplek ook dicht. "Dat was een domper, maar gezondheid gaat voor", geeft ze toe.

Nu zit ze in hetzelfde schuitje. Adriaans zou komende week beginnen als stagiair op de kinderafdeling in een ziekenhuis in het Belgische Mechelen, maar ook dat gaat niet door. Mechelen ligt in de provincie Antwerpen en dat is op dit moment code oranje.

Ze baalt er enorm van, want ze heeft nog niet eerder stage gelopen in een ziekenhuis en wil na haar mbo dolgraag hbo verpleegkunde gaan doen. Een stageplek in een ander ziekenhuis wordt lastig, want de schaarse plekken zijn al verdeeld.