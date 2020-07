Pensioenfonds PFZW ondanks herstel nog niet uit de gevarenzone

In het eerste kwartaal van dit jaar kelderde de actuele dekkingsgraad nog van 99,2 naar 83,5 procent. Inmiddels is het cijfer licht gestegen, naar 85,9 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het pensioenfonds.

Ook het vermogen van PFZW nam weer wat toe, van 218 miljard euro in het eerste kwartaal naar bijna 233 miljard euro aan het einde van het tweede kwartaal. Door de coronacrisis waren er in de eerste drie maanden van het jaar extreme koersdalingen op de beurzen wereldwijd. Ook de rente daalde nog verder. Pensioenfondsen zijn voor beiden zeer gevoelig.

"Net als de ongekende koersval in februari en maart, duidt ook de recente sprong omhoog op sterk en snel wisselende sentimenten op de financiële markten", zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff in een toelichting. "Het is daarom maar goed dat we ons als pensioenfonds op de lange termijn kunnen richten."