Kwart eeuw in dienst: ontslagen na drinken flesje water

De 53-jarige man werkte sinds 1994 als productiemedewerker bij KLM Catering Services, dat eten en drinken levert aan luchtvaartmaatschappijen. In oktober zag zijn leidinggevende hoe hij de inhoud van een flesje bronwater overgooide in zijn persoonlijke Dopper-fles, met de bedoeling om dat op te drinken.

Ontslag op staande voet

Daarop werd de man op staande voet ontslagen. In de reglementen van het cateringbedrijf staat duidelijk omschreven dat het werknemers niet is toegestaan om voedsel en drank te nuttigen, dat bestemd is voor of afkomstig is uit de vliegtuigen.