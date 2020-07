Altijd werk? Deze banen zijn niet zo crisisgevoelig

Ingenieur of verpleegkundige

Wie voor de komende jaren graag kiest voor een sector waar je, ook in crisistijd, niet zomaar zonder werk komt te zitten, moet een beroep kiezen 'waar je analytische en sociale vaardigheden voor nodig hebt', zegt Fouarge. Denk aan ingenieur of verpleegkundige. "De afgelopen twintig jaar hebben dat soort beroepen het goed gedaan."

De hoogleraar heeft niet alleen onderzoeken gedaan naar vorige crises, maar publiceert ook elke twee jaar een onderzoek naar de vakgebieden waar de komende jaren de grootste tekorten zijn.

Toen de coronacrisis uitbrak was Fouarge even bang dat zijn laatste onderzoek in de prullenbak kon, maar dat blijkt vooralsnog niet nodig te zijn: "De beroepen met de grootste tekorten zijn ook de beroepen die het minst geraakt worden door de coronacrisis."

Places to be: zorg, ict en onderwijs

Kortom: zorg, ict en onderwijs zijn nog steeds dé vakgebieden waar de komende jaren veel werkgelegenheid is. "De leraren die nu voor de klas staan zijn best oud, dus er is hoe dan ook de komende jaren veel behoefte aan nieuw personeel", vertelt Fouarge.

"Bij ICT is het meer een groeikwestie: door digitalisering van onze productieprocessen is er veel technisch geschoold personeel nodig." Die trend gaat gewoon door, crisis of geen crisis.

De zorg heeft dankzij de coronacrisis een hoop meer vacatures, maar zal ook op de lange termijn veel personeel nodig hebben. Dat komt mede door de vergrijzing: er komen steeds meer ouderen, die ook meer zorg nodig hebben.