Man is baan kwijt na weigering overhemd in broek te stoppen

Niet ernstig

Zijn werkgever stapte vervolgens naar de rechter, om de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk te ontbinden. Op het eerste gezicht leek het bedrijf bakzeil te moeten halen. De rechtbank oordeelde namelijk dat het incident niet ernstig genoeg is om de man te ontslaan.

De rechter wees er daarbij op dat de werknemer was gevraagd om zijn overhemd in zijn broek te stoppen, na afloop van zijn werktijd. Een disciplinaire maatregel was voldoende geweest.