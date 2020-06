Onderzoekers: woningtekort zal krimpen, maar blijft altijd bestaan

'Rijk moet over de brug komen'

Het Rijk moet dan ook meer geld beschikbaar stellen voor nieuwbouw, vindt Boelhouwer. In het verleden stelde het rijk ook geld beschikbaar voor groeikernen en voor vinexlokaties.

Nu wordt via de markt bekeken of het uitkan, maar je bouwt een wijk voor 200 of 300 jaar, dus waarom zou je de eerste bewoners alle kosten, zoals infrastructuur, laten financieren, vraagt hij zich af.

De politiek is het probleem, aldus Boelhouwer. Er is nu wel 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor corporaties voor huurwoningen plus 1 miljard euro voor koopwoningen. "Dat is een mooi begin", zegt hij.

Maar die 2 miljard moet worden verdubbeld, vindt Groenemeijer. "Het is 2030 voor je het weet."