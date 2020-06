Veel minder boetes door coronacrisis, staat loopt tientallen miljoenen mis

Meer controles

En dat is eigenlijk nog een vertekend beeld. Het aantal boetes dat werd uitgedeeld aan automobilisten op trajectcontroles steeg namelijk flink, doordat er meer trajectcontroles aanstonden in de eerste maanden van 2020 dan in 2019.

De trajectcontrole in beide richtingen op de A4 bij Leidschendam stond bijvoorbeeld uit in de eerste maanden van vorig jaar. Maar daar werden nu 102.688 mensen gepakt. De trajectcontrole op de N414 bij Eembrugge is nieuw, daar waren 807 mensen het haasje.

Als je die extra overtredingen van het totaal over de eerste maanden van 2020 aftrekt om eerlijker te kunnen vergelijken, kom je zelfs op een verschil van 315.376 overtredingen uit. Dat is goed voor een inkomstenderving van 27,7 miljoen euro.