Energierekening daalt flink door coronacrisis: gas 20 procent goedkoper

Dat meldt vergelijkingswebsite Pricewise op basis van de onlangs bekendgemaakte variabele tarieven van Eneco en Vattenfall. Pricewise schrijft dat de verwachting is dat ook Essent, als laatste van de grote drie, de tarieven omlaag schroeft.

Lagere gasprijs

De daling zit hem voor het overgrote deel in de sterk gedaalde gasprijs. Gas is gemiddeld ruim 20 procent goedkoper geworden. Ook stroom kost een stuk minder: bij Eneco 15 procent en bij Vattenfall 5 procent minder.

Dat de gasprijs zo ver is gedaald heeft vooral te maken met de extreem lage olieprijzen. Vorige maand schoot de prijs voor Amerikaanse olie zelfs kortstondig in de min. Dat was het gevolg van te veel aanbod, extreem weinig vraag naar olie vanwege de coronacrisis en overvolle opslagtanks. Inmiddels is de prijs alweer behoorlijk gestegen, maar historisch gezien nog altijd laag. Een vat Noordzee-olie kost 40 dollar.

De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs en daardoor is ook gas veel goedkoper geworden. Bovendien was het een zachte winter in Europa en zit er dus ruim voldoende gas in de opslagen.