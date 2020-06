Moet je baas zorgen voor een veilige reis naar werk? 7 vragen over je rechten

De premier heeft gezegd: reis zoveel mogelijk buiten de spits. Kan mijn werkgever dan toch van me vragen in de spits te reizen?

"Je werkgever mag van je verlangen dat je op de gebruikelijke tijden je werk komt verrichten. Als dat tussen 8.00 en 17.00 uur is, ben je misschien wel genoodzaakt om in de spits te rijden. Zeker als je werkgever goede argumenten heeft waarom je er op die tijdstippen moet zijn. Maar als jij aangeeft dat je je werk ook goed kan doen tussen 10.00 en 19.00 uur, dan kun je daar zeker over in gesprek met je werkgever."

Stel, het is te druk in de trein en ik mag of wil niet instappen. Daardoor ben ik te laat op het werk. Kan mijn werkgever me daarop aanspreken?

"Je bent als werknemer verplicht om op tijd op het werk komen. Daar kan je werkgever je wel op aanspreken. Maar in dit geval staat de werknemer ook sterk. Als werknemer kun je heel goed aangeven dat wel in een drukke trein instappen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Niet alleen voor jou zelf, maar ook voor collega's. Want als je ziek wordt, kan de rest ook ziek worden. Goed werkgeverschap is dat je daar rekening mee houdt."

Ik werk voorlopig nog (veel) thuis. Kan mijn werkgever mijn lease-auto van me afpakken?

"Dat hangt af van wat er in de lease-overeenkomst staat. Vaak staat erin dat als je lang geen gebruik maakt van de auto, bijvoorbeeld wegens ziekte, de werkgever hem in mag nemen. Maar wat daarnaast ook van belang is, is of die leaseauto ook privé gereden mag worden."

”Dan is het ook een arbeidsvoorwaarde en die mag niet zomaar afgepakt worden. Neem je dan een lease-auto weg, wordt er feitelijk ook een stukje loon ingevorderd; je levert immers een stukje loon in om de auto ook privé te kunnen rijden. Wil je werkgever de auto toch innemen, dan kun je in elk geval een vergoeding vragen."

Ik werk zelf in het OV, en kan dus niet thuiswerken. Ik voel me onprettig bij de drukte die toeneemt. Wat zijn mijn rechten?

"Elke werkgever, ook bijvoorbeeld de NS, heeft de plicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat doet de NS ook wel: er zijn mondkapjes en er moet afstand worden gehouden. Alleen je onprettig voelen is in elk geval onvoldoende argumentatie. Je zal eerst moeten aantonen dat je werkgever die gezonde werkomgeving niet biedt. En dat aantonen is nog niet zo gemakkelijk."