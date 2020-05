Nederlanders sparen miljarden extra door coronacrisis

Zoveel spaargeld is uitzonderlijk: in de afgelopen tien jaar lag het gemiddelde voor april op zo'n 440 miljoen. Vorige maand was dat dus bijna negen keer meer.

Het gaat om de netto-inleg: in totaal werd er vorige maand ruim 20,6 miljard weggezet, maar ook weer 16,8 miljard euro opgenomen.

Vakantiegeld

Normaal groeit het spaarsaldo alleen in mei zo hard. In die maand krijgen de meeste mensen hun vakantiegeld uitgekeerd. Vorig jaar was de netto-inleg in mei 6,2 miljard euro. In de dure decembermaand wordt juist massaal spaargeld opgenomen: vorig jaar 1,8 miljard.