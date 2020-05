Evenementhallen en congrescentra boos over 30-mensenregel

Eigen looppad

In de Mainstage, een theater dat in 2019 geopend werd, is normaliter plaats voor 3000 zittende mensen. Bij staanplaatsen gaat het om 6000 bezoekers. Engels: "We hebben dat theater anders ingericht. Op sommige plekken staan zes stoelen bij elkaar voor gezinnen. Op andere plekken staan bijvoorbeeld twee stoelen. Er is in de anderhalvemetermaatschappij plek voor duizend mensen. En we kunnen het stroomlijnen zodat eerst rij 1 vertrekt, dan rij 2. Iedereen heeft een eigen looppad, dus de bezoekers komen elkaar niet tegen."

Kortom: de Brabanthallen zouden liever per direct voor meer dan honderd bezoekers per pand opengaan. "Een dansfeest organiseren is lastig, dat gaat 'm niet worden. Maar een vakbeurs, congres of show is geen enkel probleem."

Jaarbeurs teleurgesteld

Ook bij de Jaarbeurs zijn ze teleurgesteld over het besluit van het ministerie. Events kunnen prima volgens de anderhalvemeterrichtlijn plaatsvinden, stelt het bedrijf al langer op haar site.

"Op dit moment zijn alle evenementen tot 1 september 2020 verboden. We denken dat vakbeurzen, congressen en andere zakelijke bijeenkomsten niettemin al eerder met inachtneming van de maatregelen op een goede en veilige wijze kunnen worden georganiseerd. Ook veel andere events kunnen goed plaatsvinden in de ruim 100.000 vierkante meter hallenoppervlakte van Jaarbeurs."

"We weten nog niet of we 1 juni opengaan. Het nieuws verraste ons. Bioscopen en theaters mogen wel dertig mensen per ruimte ontvangen. Wij kunnen de stromen juist zo goed scheiden", zegt een woordvoerder.