Duitse toeristen komen weer naar ons land: 'Ze zijn heel erg welkom'

Een duidelijke toename dus, al zitten ze nog niet op het niveau van voor de coronacrisis, toen de Duitsers een derde van het totale aantal boekingen voor hun rekening namen. Maar Spooren is sowieso blij dat er weer meer beweging in komt. "Ze zijn heel erg welkom."

Terugkeer van toeristen is hard nodig

De terugkeer van toeristen is namelijk hard nodig. "Tachtig procent van de eilandeconomie bestaat uit toerisme. We moeten dus ook wel. Het is geen keuze", legt Spooren uit.

Toch riepen huisartsen van Texel half maart alle toeristen nog op om vooral weg te blijven van het eiland. "Ze zeiden dat uit angst voor de komst van grote groepen mensen, maar de cijfers die wij toen tot onze beschikking hadden, gaven een heel ander beeld. Ik was in die periode alleen maar bezig met omboeken en annuleren. Bovendien zitten we nu in een andere fase. De boodschap vanuit de overheid is veranderd", zegt Spooren.