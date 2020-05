Campings bijna weer open: tenten als warme broodjes over de toonbank

"Er zijn tien wachtenden voor u..." Bij kampeerwinkel De Wit in Schijndel, de grootste in de regio, is het druk. Mede-oprichter Mark de Wit merkt dat klanten de winkel weer goed weten te vinden.

"Nu de regering geroepen heeft dat de campings op 1 juni weer opengaan, verkopen we zeker meer. Voor die tijd ging het superslecht. We zijn nu bezig met een inhaalslag."

Traditioneel gezien begint het kampeerseizoen op 1 april, als de campings opengaan. Maar dat was een slechte maand voor het bedrijf. "Toen Rutte riep dat we weer mochten, ging het los. Nu loopt het hartstikke goed en lopen we de achterstand in. Als het doorzet, denk ik dat we een beter jaar krijgen, maar dat moet nog wel gebeuren."