Citigroup: ontslaggolf coronacrisis treft vrouwen harder dan mannen

1 biljoen dollar

Citibank schat dat er in de wereld meer dan 220 miljoen vrouwen werken in sectoren waarin het risico groot is dat mensen hun baan kwijt raken door de pandemie.

Als de 31 miljoen vrouwen die dreigen hun werk kwijt te raken ook daadwerkelijk zonder baan komen te zitten, dan zou dat een verlies van het mondiale bbp betekenen van 1 biljoen dollar (1000 miljard dollar, ruim 900 miljard euro), denken de analisten van Citigroup.