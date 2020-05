Banenmarkt en ondernemersvertrouwen storten in door crisis

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

60.000 vacatures minder

Aan het eind van het eerste kwartaal waren er volgens het CBS al 60.000 vacatures minder dan een kwartaal eerder. Dat is de sterkste afname die ooit is gemeten. De daling bedroeg maar liefst 21 procent van het totaal.

Dat cijfer is extra slecht als je bedenkt dat het tot twee weken voor het einde van het kwartaal allemaal prima ging. Sterker nog: over het hele eerste kwartaal bezien daalde het aantal werklozen nog met 39.000 en het aantal banen groeide.

De gemeten daling in het aantal vacatures is ook aanzienlijk groter dan in de donkere economische dagen aan het einde van 2008, toen de kredietcrisis was losgebarsten. Toen nam het aantal vacatures af met 'slechts' 49.000.