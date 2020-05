Maak van thuiswerken een succes: stel je vragen aan onze experts

Aan de keukentafel, op zolder tussen het wasgoed of in een heus thuiskantoor: als gevolg van het coronavirus werken we al weken massaal thuis en dat bevalt veel werknemers goed. Toch zijn er valkuilen. Hoe kunnen we hier een blijvend succes maken? In een extra online uitzending in samenwerking met LinkedIn beantwoorden we zoveel mogelijk jullie vragen over thuiswerken.

Want wat heb je daar als bedrijf en werknemer voor nodig en wat zijn je rechten en plichten? Hoe richt je een goede werkplek in, hoe zorg je dat privé en werk nog enigszins gescheiden blijven en waar loop je tegenaan? Stel hieronder je vraag over thuiswerken: Het kan zijn dat de redactie van RTL Z je via de mail benadert om je vraag op video op te nemen. Woensdagmiddag 20 mei om 12.00 uur geven we antwoord op zoveel mogelijk van jouw vragen over thuiswerken. Dit doen we samen met twee thuiswerkende experts. Deze Kijkers aan Z-special is live te volgen op LinkedIn.