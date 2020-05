Straks weer naar kantoor: dit zijn je rechten

1. Mag je zelf besluiten niet naar kantoor te gaan?

Lastig, zegt Besselink. Want: "Formeel is dat werkweigering." Als je werkgever een goede reden heeft en de werkplek gezond en veilig is, dan zul je wel moeten. Omgekeerd geldt: een werknemer moet aantonen waarom hij of zij niet kan komen.

Er zijn gradaties. Als je in een risicogroep zit, met risicovolle personen zoals chronisch zieken samenwoont of bijvoorbeeld zwanger bent, dan zit je volgens Besselink wel echt in een andere situatie dan wanneer je gezond bent. "Voor die categorie moet de werkgever extra oog hebben", zegt hij.

In principe zou de werkgever in zo'n situatie weigering moeten accepteren en geen druk moeten uitoefenen om zo'n medewerker alsnog naar kantoor te krijgen. "De werkgever moet serieus kijken naar het onnodig nemen van risico's."