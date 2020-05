Prijs landelijk gelegen woning voor het eerst boven de zes ton

Dat blijkt uit onderzoek van Buitenstate, een samenwerkingsverband van 21 makelaars die gespecialiseerd zijn in landelijk gelegen vrijstaande woningen. De gemiddelde vraagprijs van zulke huizen lag vorig jaar op 603.528 euro, tegenover 407.308 euro een jaar eerder. Daarmee is de prijsstijging groter dan die in populaire steden zoals Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

Ook daalt de gemiddelde verkooptijd van woningen in buitengebieden, hoewel deze nog fors boven de gemiddelde verkooptijd ligt. Stond een gemiddelde buitenwoning in 2017 nog ruim een jaar te koop, twee jaar later was dat nog ‘maar’ 243 dagen. De gemiddelde verkooptijd van alle in Nederland verkochte huizen in het eerste kwartaal was 41 dagen, blijkt uit cijfers van de NVM.