Ook verenigingen en scholen moeten op 25 mei voldoen aan de nieuwe privacywet. Allemaal verzamelen ze gegevens van hun leden en leerlingen. Gegevens waar de vrijwilligers van de vereniging of leraren veilig mee om moeten gaan.

In februari maakten we een reportage bij een voetbalvereniging en een school. Deze week gingen we weer bij ze langs om te kijken of ze er klaar voor zijn.