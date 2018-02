De Groningse gaskraan moet nog verder dicht. Maximaal 12 miljard kuub per jaar, dat adviseert het staatstoezicht op de mijnen. Bijna een halvering van wat we vorig jaar oppompten. Alleen door de kraan dichter te draaien kan de schade sterk worden beperkt en de veiligheid voor de Groningers worden verhoogd. Het is nu aan de minister of die het advies opvolgt.