Klimaatreis naar Noordpool: 'Zonder afleiding de verdieping in'

Is het echt nodig, met een boot vol bestuurders naar Spitsbergen om maatregelen tegen de klimaatverandering te bespreken? Ja, zegt organisator Bernice Notenboom, die de reis voor de derde keer organiseerde.

Ze ging afgelopen week met bestuurders van onder meer verzekeraars a.s.r., AXA en Aegon, banken ING, ASN, Triodos en BNP Paribas op het schip Rembrandt van Rijn naar Spitsbergen.

Het was voor de derde keer dat Notenboom de reis naar de Noordpool organiseerde om de top van het bedrijfsleven op die manier aan te zetten tot actie om klimaatverandering aan te pakken.



Bernice Notenboom. (Foto: 2Degrees / Martin Hartley)

"De vraag is altijd weer: moet je nu naar Spitsbergen om dat te doen", vertelt Notenboom. "En ook deze keer is het antwoord 'ja'. Op een boot ga je heel snel de verdieping in, er is geen afleiding."

"Er is dag en nacht vergaderd, ik voelde me er bijna schuldig onder", beschrijft Notenboom het enthousiasme van de deelnemers. Dat komt bijvoorbeeld omdat er geen wifi is. Ook de confrontatie met de gevolgen van de klimaatverandering, het smeltende poolijs, is reden om er naar toe te gaan, volgens Notenboom.

Hulp bij overgang van gas

Het resultaat van de reis van een kleine week: de deelnemers willen een financieringspot waarmee huiseigenaren makkelijker hun huis van het gas af kunnen halen. Het gaat dan om (financiële) hulp bij afsluiten van een extra hypotheek om te kunnen verbouwen, dus niet de investeringen in een alternatief voor aardgas zélf.

Ook willen de bedrijven een soort 'postbus 51' voor informatie over verduurzaming van huizen.

Gaskraan dicht

Dat is nodig omdat de gaskraan in Groningen steeds verder dichtgaat en Nederland om de doelen te halen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs de CO2-uitstoot moet verminderen. Dat kan onder meer door het gasgebruik door huishoudens te verminderen.

Daarnaast zijn de bestuurders het eens geworden over geld voor een project met aardwarmte, meldt het persbericht. Wat dat precies is, wordt later overigens pas bekendgemaakt. Hoeveel de bedrijven erin steken, is ook nog onbekend, volgens Notenboom is het 'financieel gezien redelijk kleinschalig'.

Dat er nog geen concreet plan ligt, komt omdat dit nu nog verder uitgewerkt moet worden door de deelnemers, vertelt Notenboom. "Dat kan je niet op een boot doen, als er geen contact met de buitenwereld is", legt ze uit.

Hopen dat Shell meegaat

Een groot nadeel van de reizen is dat pensioenfondsen en overheidsinstellingen niet meegaan, volgens Notenboom willen zij niet omdat ze met gemeenschapsgeld gefinancierd worden. Aan de afgelopen reis gingen ook ABN Amro en Rabobank niet mee, wat Notenboom betreurt.

Als er nog een volgende reis komt, hoopt ze de tien grootste vervuilers van Nederland mee te kunnen nemen: "Als Shell en Tata Steel meegaan, dat zou mooi zijn."