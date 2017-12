Klanten ABN Amro hebben nog last van storing gisteravond

De grote storing bij ABN Amro van gisteravond lijkt nog niet helemaal uit de lucht. Vanmiddag ondervonden klanten weer moeite met betalingen. De storing is volgens een woordvoerder inmiddels weer verholpen.

Vanaf 13.00 uur vanmiddag klaagden honderden mensen op Twitter over storingen bij ABN Amro. Volgens een woordvoerder duurde de storing anderhalf uur en is die inmiddels weer verholpen. Er waren volgens de woordvoerder alleen problemen met internetbankieren. Betalingen via Ideal en smartphones zouden wel soepel zijn verlopen.

Correct. We hebben last van een nasleep, overboeken via Internet Bankieren werkt niet op dit moment. In sommige gevallen lukt het wel op de Mobiel Bankieren app! ^Roeland — ABN AMRO (@ABNAMRO) December 28, 2017

De storing had waarschijnlijk te maken met de storing gisteravond. Die duurde van 18.00 tot 24.00 uur en leverde duizenden meldingen op. Klanten hadden moeite met betalingen via mobiel bankieren, internetbankieren en Ideal.

Dubbele betalingen

Vanwege de storing gisteravond zijn een paar honderd tot enkele duizenden betalingen dubbel uitgevoerd. Een deel daarvan zijn overboekingen aan een eigen spaarrekening of aan bekenden.

Bedrijven die via Ideal een dubbele betaling hebben binnengekregen boeken het bedrag volgens de woordvoerder doorgaans binnen 24 uur terug. "Maar omdat er nu weekenddagen tussen zitten, kan het langer duren."

Na 48 uur

Hij raadt aan om pas na 48 uur contact op te nemen met ABN Amro als een dubbele betaling dan nog niet is rechtgetrokken.