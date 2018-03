Kabinet zet verder in op windenergie op zee

Het kabinet wil nog meer windmolenparken op zee. Bovenop de windparken die gepland staan om voor 2023 gebouwd te worden, heeft het kabinet drie nieuwe gebieden aangewezen waar tot 2030 nog meer windmolens gebouwd mogen worden.

Als dat lukt, zou de energie die de windmolens van alle geplande parken bij elkaar draaien, goed zijn voor 40 procent van alle energie die op dit moment in Nederland verbruikt wordt. In totaal is met de bouw een investering van tussen de 15 miljard en 20 miljard euro gemoeid en levert het 10.000 banen op tussen 2023 en 2030, meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Twee van de aangewezen gebieden liggen voor de Noord-Hollandse kust, het derde ten noorden van de Waddeneilanden. In totaal moeten de nieuwe windmolenparken 6,1 gigawatt aan stroom gaan opwekken. De parken die al gepland stonden, leveren in totaal 4,5 gigawatt op, goed voor vijf miljoen huishoudens.

Klimaatakkoord

Het kabinet bouwt windmolenparken op zee om te kunnen voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Om die te halen wil het kabinet in 2030 4 megaton extra CO2 minder uitstoten dan eerder is berekend in de Nationale Energieverkenning. Om dat te realiseren, zijn de extra windmolens nodig, schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer.

Om dat te halen zijn overigens windmolens nodig met een totale opbrengst van 7 gigawatt. Waar die 0,9 gigawatt vandaan moet komen, daar neemt het kabinet later een besluit over, schrijft Wiebes.

Grote stap

De kabinetsplannen voor drie nieuwe gebieden 'zijn de grootste stap in de Nederlandse energietransitie tot nu toe', zegt windenergiedeskundige Peter Eecen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). De nieuwe windparken moeten voldoende stroom opleveren voor 40 procent van ons huidig elektriciteitsverbruik.

Nederland blijf hierdoor niet langer achter in de transitie, meent Eecen. Voor het klimaat zou het goed zijn als er 2 gigawatt per jaar aan windenergie op zee bij zou komen. "Toch is het fantastisch dat er nu echt ongeveer 1 gigawatt per jaar bij gaat komen. Voor de sector betekent dat ook dat er een continue stroom aan werk komt waardoor bedrijven durven te investeren in ontwikkeling."

In 2050 moet er in totaal 50 gigawatt aan energie door windparken op zee worden geproduceerd, zegt Eecen. "Dat betekent dat er rond 2030 weer een versnelling nodig is. Want met 1 gigawatt per jaar extra redden we die doelstelling niet."

Zonder subsidie

De kosten van windmolens op zee dalen snel. Eerder deze maand werd bekend dat Nuon het eerste windmolenpark in de Nederlandse Noordzee gaat aanleggen waar geen subsidie aan te pas komt. In Duitsland werd deze mijlpaal vorig jaar al bereikt. Gisteren werd bekend dat Mitsubishi 5 miljard euro uittrekt voor Nederlandse en Britse windparken.