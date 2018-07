Juli recordmaand voor zonne-energie, maar het blijft marginaal

De zonnige julimaand is terug te zien in de hoeveelheid opgewekte energie met zonnepanelen. Maar ondanks dat er een record werd behaald, stelt zonne-energie nog maar weinig voor in de totale energievoorziening van Nederland.

Eerst het goede nieuws: in juli werd 1,9 petajoule (PJ) aan zonne-energie opgewekt, meldt de Sociaal Economische Raad (SER) op basis van cijfers van Energieopwek.nl. Op deze site wordt bijgehouden hoeveel duurzame energie wordt opgewekt uit biogas, zon en wind.

Het is een initiatief om te laten zien hoe ver Nederland is bij het halen (of niet) van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Eerste deadline: 2020, dan moet 14 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen komen.

Lees ook: Record na record voor zonne-energie, maar wat levert dat op?

Op dit moment komt tussen de 6,5 en 7,5 procent van alle energie die in Nederland verbruikt uit hernieuwbare bronnen, berekende lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen. Hij is de stuwende kracht achter Energieopwek.nl. Zonne-energie is goed voor 0,5 procent van de totale Nederlandse energievraag.

Achter de wolken schijnt de zon

De cijfers over de maand juli laten zien dat er progressie wordt geboekt, maar vooral dat er nog een lange weg te gaan is. De 1,9 PJ opgewekte energie is omgerekend genoeg voor een jaar lang energie voor 26.250 mensen. De hoeveelheid opgewekte zonne-energie is ook significant lager dan de energie uit windmolens (zie graphic).

Lichtpuntje: ten opzichte van juli 2017 werd 75 procent meer zonne-energie opgewekt. Nuance: de helft daarvan kwam doordat er meer zonnepanelen zijn geplaatst.

Extreem zomerweer

Het extreme zomerweer zorgt er bovendien voor dat er minder windenergie is opgewekt; er was weinig wind. "Normaal gesproken hebben we in juli ook wel dagen dat het waait, vooral uit het westen en dat scheelt al snel", legt weerman Alfred Snoek uit.

Als het in het afgelopen weekend niet zo hard gewaaid had, was de hoeveelheid opgewekte windenergie in juli zelfs met 30 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Toen werd 2,3 PJ opgewekt, de 2 PJ van afgelopen maand ligt daar 19 procent onder.

Spreid je kansen

Hoe klein het aandeel zonne-energie op dit moment ook nog mag zijn, het is wél van belang, vertelde lector energietransitie Visser eerder aan RTL Z. Aan de ene kant zorgt het voor bewustwording over energieopwekking en aan de andere kant is het verstandig om niet van slechts één energiebron afhankelijk te zijn, stelt hij.

Lees ook: Flauw van de hitte op je werk? Dit moet je baas ertegen doen