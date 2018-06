Iran pest Trump terug: het wil niet meer olie oppompen

In de club van olieproducerende landen dreigt een clash tussen Iran en Saudi-Arabië, met als gevolg dat er mogelijk geen deal komt over een verhoging van de productie. Iran wil zo lang als het kan profiteren van de huidige hoge olieprijs, met de Amerikaanse handelssancties in het vooruitzicht.

De OPEC, de club van olieproducerende landen, vergadert vrijdag in Wenen over het te voeren beleid in de komende maanden. Het machtigste land van de club, Saudi-Arabië, wil het productieplafond verhogen, nadat in 2016 werd besloten de productie te verlagen met 1,8 miljoen vaten per dag.

Die maatregel werkte, want de olieprijs steeg flink sinds dat besluit. Het werkte volgens sommigen zelfs iets te goed: de hoge olieprijs is onder meer de Amerikaanse president Trump een doorn in het oog. En dus pleit bondgenoot Saudi-Arabië voor een verhoging van de productie met 1,5 miljoen vaten per dag.

'Geen deal'

Maar dat gaat niet gebeuren als het aan Iran ligt, zegt Bijan Namdar Zanganeh, de minister van olie van het land. "Ik denk niet dat we een deal kunnen sluiten", zei hij bij aankomst in Wenen, meldt persbureau Bloomberg.



"Ze hebben de hoge olieprijs nodig", legt Hans van Cleef, econoom van ABN Amro uit. Dat geldt ook voor Irak en Venezuela; landen die zwaar afhankelijk zijn van olie-inkomsten.

'Afspraak is afspraak'

"Door het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord zal de export van Iran in de loop van dit jaar verdampen", geeft Van Cleef als tweede reden waarom de Iraniërs de productie niet willen opschroeven om de prijzen daardoor hoog te houden.

"Daarnaast is Iran eigenlijk standaard tegen Saudi-Arabië, in ieder geval op politiek niveau", vertelt Van Cleef. "Ze zullen zeggen: afspraak is afspraak, want het huidige productieplafond loopt tot het eind van dit jaar."

Moeilijk overleg

De clash tussen Saudi-Arabië aan de ene kant en Iran, Irak en Venezuela aan de andere kant, zorgt volgens Van Cleef voor het 'moeilijkste overleg in jaren': "Meestal vinden de landen wel een oplossing, ondanks hun politieke verschillen, maar het zal geen makkelijke klus worden om een akkoord te sluiten waar iedereen mee thuis kan komen."

Iran-deal

Dat Iran tegen een verhoging is, kan niet los gezien worden van het besluit van de Amerikaanse president Trump om zich terug te trekken uit het nucleaire akkoord. Iran heeft veel last van dat besluit, want daardoor komen er weer strenge handelssancties tegen het land. Omgekeerd is president Trump al jaren tegenstander van de hoge olieprijs, vertelt Van Cleef.

Via Twitter spoorde Trump de OPEC onlangs al aan om iets te doen.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Trumps houding ten opzichte van de OPEC is een breuk met zijn voorgangers, vertelt Van Cleef. "De VS is ook gebaat bij een hoge olieprijs, want dan kan de lokale productie omhoog, waarmee het land minder afhankelijk is van olie uit het buitenland."

Amerikaanse verkiezingen

Het oppompen van schalie-olie in de VS is pas lucratief vanaf een bepaalde olieprijs. Maar er speelt iets anders mee, vertelt Van Cleef: "Het is een verkiezingsjaar en als Amerikanen ergens allergisch voor zijn, dan is het een hoge brandstofprijs."

Als de productie omhoog gaat, zal de prijs omlaag gaan. Uiteindelijk zal dat ook merkbaar zijn in de benzine- en dieselprijs aan de pomp.

Hoe dat precies werkt, zie je in onderstaande video: