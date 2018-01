Inzet scanauto's: meer opbrengst, minder agressie

Met hetzelfde budget dubbel zo veel controles uitvoeren, zonder agressie naar de parkeercontroleurs. Het gebruik van scanauto's legt gemeenten geen windeieren, blijkt uit een rondgang van RTL Z.

Wie weleens in een van de vier grote steden komt - of er woont - weet dat het nemen van een gokje bij het parkeren bijna altijd verkeerd uitpakt. Waar je vroeger je geluk nog wel eens kon beproeven als het regende, rijden er tegenwoordig controleurs rond in scanauto's die alle nummerborden scannen. De pakkans is dus een stuk groter geworden.

Miljoeneninkomsten

De vier grote steden Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam gebruiken nu allemaal scanauto's, net als steden zoals Haarlem, Groningen en Delft. En dat levert flinke financiële voordelen op. Zo bespaart de hoofdstad dankzij de digitalisering van het controleren 20 miljoen euro. In 2012 was de stad 52 miljoen euro kwijt aan parkeerbeleid, vorig jaar nog 32 miljoen euro.

De hoofdstad is niet alleen minder geld kwijt. Ook de inkomsten stegen: van 190 miljoen euro in 2015 naar 200 miljoen euro vorig jaar. Rotterdam verwachtte voor 2017 67,6 miljoen euro inkomsten uit hun parkeerbeleid. In 2015, toen de eerste scanauto's de weg op gingen, was dat nog 42,1 miljoen euro.

Haarlem int 1,2 miljoen aan parkeerbonnen

Die naheffingen leveren ook flink geld op. In Utrecht bijvoorbeeld werden in 2016 zo'n 42.000 naheffingen (à 68 euro) verstuurd. En het uitschrijven van parkeerboetes leverde Haarlem in 2016 1,2 miljoen euro op. Dat lijkt weinig, maar het parkeerbeleid leverde de stad in 2016 in totaal zo'n 18,5 miljoen euro op. Daartegenover stond 12,3 miljoen euro aan kosten.

Foutparkeren en niet betalen Je kunt op twee manieren beboet worden als je niet betaalt voor je parkeerplaats. Als je op een plek staat waar je wel mag staan, maar niet betaalt, krijg je een zogeheten naheffing, omdat parkeergeld officieel een gemeentebelasting is. Dat wordt door de gemeenten gedaan, de tarieven verschillen per gemeente. Als je op een plek staat, waar je niet mag staan, heet dat foutparkeren en die boetes worden door het CJIB geïnd, net als andere verkeersboetes. Deze instantie verstuurde in 2016 voor ruim 9 miljoen euro aan bonnen voor dubbelparkeren of parkeren op een plek waar dat niet mocht in de zeven steden. Voor heel Nederland was dit 30 miljoen euro. In Amsterdam is op dit moment een proef aan de gang waarbij de scanauto's worden ingezet voor het opsporen van foutparkeerders, automobilisten die hun auto neerzetten op een plek waar dat niet mag.

Meer controles

De financiële voordelen van de scanauto's houden niet op bij de hogere inkomsten. Er kunnen namelijk ook meer controles worden uitgevoerd, in Utrecht bijvoorbeeld twee keer zo veel. En in Den Haag gebeurt dat inmiddels met de helft van het aantal controleurs.



De scanauto van de gemeente Rotterdam. (foto: gemeente Rotterdam)

De steden Delft en Haarlem kunnen niet vertellen of de inzet van scanauto's meer of minder oplevert.

Minder agressie

Een bijkomend voordeel van controleren vanuit een auto is de afname van bedreigingen en geweld tegen parkeerwachters. In Rotterdam en Den Haag zijn nog maar enkele incidenten van agressie tegen parkeerwachten, terwijl dat in de Hofstad 'aan de orde van de dag' was. Ook in Amsterdam is het aantal incidenten 'bijna nihil'. In Utrecht lijkt het geen verschil te maken, in Delft en Haarlem is het niet bekend.

Niet alle gemeenten wilden zeggen hoeveel zij hebben geïnvesteerd in de scanauto's. Wat we wel weten: de scanauto's in Amsterdam kostten de stad 125.000 euro, Delft gaf een ton uit aan de apparatuur en Den Haag betaalde 74.000 euro per auto.

'Het blijft mensenwerk'

De inzet van de scanauto's levert sommige nietsvermoedende automobilisten ook onaangename verrassingen op. Het kan namelijk zo zijn dat de scanapparatuur iets anders leest op het nummerbord dan er in werkelijkheid staat, zoals het verwarren van een 8 voor een B.

Zelfs de extra check die door controleurs wordt gedaan bij een bekeuring, kan niet voorkomen dat autobezitters soms een bekeuring krijgen uit een stad waar ze op dat moment helemaal niet waren. "Het blijft mensenwerk", geeft een woordvoerder van de gemeente Rotterdam als verklaring.

De foutmarge ligt onder de 1 procent, laten alle aangeschreven gemeenten weten. Wie toch pech heeft, kan bezwaar aantekenen bij de gemeente om de boete ongedaan te laten maken.